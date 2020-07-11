В Карталах мошенница оформила кредит на свою коллегу

Потерпевшая даже не подозревала о существовании займа.

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В полицию Карталов Челябинской области поступило сообщение от одной из кредитных организаций о том, что местная жительница взяла кредит и теперь не желает платить проценты, а также выплачивать основной долг. В ходе разбирательств оказалось, что женщина даже и не знала о существовании займа. Подробнее об этой истории сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сотрудники полиции установили, что онлайн-кредит на имя женщины взяла её коллега по работе 1992 года рождения. В скором времени они задержали мошенницу, и она рассказала, что, воспользовавшись тем, что её коллега отсутствовала на рабочем месте, взяла её паспорт, лежащий на столе, сделала копии и оформила на её данные займ в размере 13 тысяч рублей. Полученные деньги она потратила на личные нужды.

«По данному факту отделом дознания МО МВД России „Карталинский“ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.1 УК РФ „мошенничество в сфере кредитования“. Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет»,— сообщили в ведомстве.

Мошеннице уже избрали меру пресечения — женщина будет четыре месяца находиться под арестом.