Эксперты оценили новость об открытии двух производств в Верхнем Уфалее

Инвеспроекты могут поднять уровень жизни, считает политолог Александр Мельников.

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Политологи и эксперты прокомментировали новость об открытии в Верхнем Уфалее новых производств. Они считают, что данное решение областного правительства может стать поворотной точкой для муниципалитета.



О нахождении инвесторов для Верхнего Уфалея Алексей Текслер объявил во вторник, 18 августа, в рамках визита в город. По словам губернатора, это даст импульс развития.

«Главная новость: мы нашли инвесторов для Уфалея. Здесь откроются два современных производства, появится больше тысячи рабочих мест с высокой заработной платой. Что важно: новые производства будут экологически чистыми в отличие от предыдущего. Подготовительные работы на бывшей площадке завода уже идут полным ходом»,— рассказа Алексей Текслер.

Инициатива областного правительства стала важным решением для Верхнего Уфалея, считает политолог Александр Мельников. По его словам, муниципалитет успел пережить непростые времена, а открытие новых производств даст толчок к развитию территории, в том числе за счет открытия более 1 000 новых рабочих мест, которыми не смогли обеспечить город предыдущие инвестпроекты.

«То, что заходят инвестпроекты поможет существенно поднять уровень жизни и в целом градус напряжения, в том числе и политического снимет»,— рассказал «Первому областному» политолог Александр Мельников.

Мнение Александра Мельникова поддерживает и Сергей Гордеев, который считает, что сейчас происходит знаковый момент для развития Верхнего Уфалея. Территория во многом повторяет путь Карабаша, считает эксперт, однако здесь речь идёт о вопросах областного масштаба.

«Впервые здесь по-настоящему заработал фактор ТОСЭР, показано, что это может работать и достаточно эффективно. У нас пойдёт насыщение Верхнего Уфалея деньгами, синергия малого и среднего бизнеса, это далеко идущий шаг. В конечном итоге здесь ещё и политический момент — у нас получается сочетать федеральные начинания с региональными инициативами»,— прокомментировал заведующий лаборатории челябинского филиала РАНХиГС Сергей Гордеев.

Напомним, о скором открытии двух новых производств губернатор Алексей Текслер объявил во время визита в Верхний Уфалей во вторник, 18 августа. Глава региона проверял территорию в рамках «Большой инспекции» по муниципалитетам Южного Урала.