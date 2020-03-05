Браконьеры избили егеря в лесу под Чебаркулем

Мужчина попал в больницу.

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Инцидент произошел в лесу в Чебаркуле. На месте сотрудники лесничества попытались задержать браконьеров, которые незаконно убили косулю.

Нарушители оказали сопротивление. Мужчины отказались снять маски и показать лица. Кроме того, попытались скрыться на снегоходах, вместе с добычей. Столкнувшись с сопротивлением, напали на егеря и избили его. Однако забрать косулю им так и не удалось.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье „Незаконная охота“», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщили в пресс-службе Минэкологии, конфликт произошел 27 февраля. Была убита самка косули. Егерь сейчас находится в больнице. Уголовное дело возбуждено в отношении ряда неустановленных лиц.