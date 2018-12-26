/ Ветками и кукурузой подкармливают диких животных южноуральские егеря

Кроме того, в кормушки зверям подкладывают зерно и вкусности.

С приближением холодов южноуральские егеря приступают к подкормке диких животных. Для косулей подкладывают веники, для кабанов — кукурузу. Кроме того, в кормушках регулярно появляются зерно и вкусности.

На некоторых площадках пребывает до 30−35 особей кабанов. Именно для них егеря отсыпают горох прямо поверх снега. Иногда привозят пшеницу, ячмень или овес.

Потому что потребность у них возрастает в пище. Надо же энергию откуда-то получать. Вот мы привозим, кормим. Примерно тонн 40−45 у нас за зиму уходит корма. Это горох, пшеница и зерноотходы всякие. — рассказал егерь Валерий Клявлин.

Несмотря на обилие вкусностей, любят вепри больше всего кукурузу. А вот косули, по словам лесничих, предпочитают березовые веники с зелеными листьями. Таких совместно с охотниками было заготовлено около 500 штук.

Они более сочные. Сохраняют питательные свойства. Но косуля съедает всё. С веточками. — объяснил председатель первичного коллектива Алексей Козлов.

Отметим, самым тяжелым временем для зверей является поздняя весна. Именно в этот период у животных остается мало корма, что они могут даже начать голодать. Однако подкармливают их и в другое время, особенно в первый холод.