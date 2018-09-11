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/ Владимир Путин наградил убитого браконьером егеря на Южном Урале

Владимир Путин наградил убитого браконьером егеря на Южном Урале

Инспектор получил знак отличия посмертно.
сегодня в 16:40
  |  Общество

Президент России подписал указ о присуждении ордена Мужества южноуральскому егерю, погибшему при исполнении служебных обязанностей. Инспектор охотнадзора скончался после выстрела в него из ружья. Само оружие находилось в руках пойманного браконьера, мужчина незаконно отстреливал косуль в южноуральских лесах. Спустя полгода после трагедии представитель Минэкологии награжден.

За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Минина Александра Александровича — ведущего специалиста отдела федерального государственного надзора Министерства экологии Челябинской области посмертно. — говорится в указе Президента.

Напомним, Александр Минин погиб 10 февраля 2018 года. По версии браконьера, выстрел произошел непреднамеренно, во время «перетягивания» ружья. Ранее о представлении погибшего к государственной награде сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

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