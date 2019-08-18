На Южном Урале разыскивают любителя иномарок

Полиция объявила в розыск угонщика, который специализируется на заграничных авто.

Главное Управление МВД России разместило на официальном сайте ориентировку на Жарова Ивана Викторовича, 1985 года рождения. По данным правоохранительных органов, мужчина причастен к серии краж автомобилей. Угонщик оказался избирателен и специализировался исключительно на иномарках. Промышлял Жаров на территории Челябинской области.

ГУ МВД России просит сообщить информацию о нем по телефонам: 8(351)779-75-21, 8(351)779-14-14, 8(351)268-87-76, 8(351)268-12-21 или 02. Но в случае, если южноуральцы столкнутся с ним на улице, предостерегают: мер к задержанию не предпринимать.