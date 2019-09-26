Угнал и распилил: в Челябинской области задержали автовора

За одну ночь южноуралец покусился на две машины.

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Южноуральские правоохранители поймали подозреваемого в краже автомобилей. В отдел полиции «Южноуральский» обратились сразу несколько жителей города: у одного ночью пытались угнать автомобиль, у второго — угнали. Оба автомобиля были отечественного производства. Ночью хозяева оставили их во дворе дома, а не на стоянке.

Сотрудниками полиции был задержан житель города Коркино 1998 года рождения. Ранее он был судим.

«Стражи правопорядка установили, что задержанный в ночное время пытался совершить кражу первого автомобиля, а когда не смог, то похитил второй. Похищенное транспортное средство подозреваемый распилил и сдал в пункт приема лома города Коркино. Разрезанный автомобиль изъят», — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

В отношении подозреваемого были возбуждены два уголовных дела по статье «Кража». В настоящее время мужчина заключен под стражу.