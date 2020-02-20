«К девушкам поехал бы, знакомиться»: неизвестный пытался угнать машину в Челябинске

Бдительные соседи вовремя вызвали полицию.

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В Челябинске неизвестный ловелас решил вскрыть чужой автомобиль, чтобы поехать знакомиться с девушками. Его план почти осуществился, но из окна дома, рядом с которым была припаркована машина, его заметили жильцы и вызвали полицию.

«В дежурную часть Госавтоинспекции Челябинска поступило сообщение от жителей дома 3 по улице Харлова. Неизвестный пытается вскрыть автомобиль ВАЗ-2105. По данному адресу прибыл экипаж дорожно-патрульной службы. Инспекторы задержали мужчину 1983 года рождения, который пытался вскрыть машину», — сообщила сайту «Первый областной» старший инспектор отделения ПБДД ГИБДД УМВД России по Челябинску Алена Безменова.

После задержания неизвестный рассказал, что он делал возле автомобиля.

«Я толкал машину, потому что она застряла. Толкал на дорогу, у нее колеса застопорило. Потом поехал бы к девушкам, знакомиться», — сообщает подозреваемый.

Мужчину доставили в отдел полиции, для выяснения всех обстоятельств происшествия.