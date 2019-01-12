/ Федеральный министр строительства поддержал идею частичного расселения пострадавшего дома

Меры будут приняты на время демонтажных работ.

На совещании министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев отметил слаженную и оперативную работу правительства Челябинской области. Глава ведомства напомнил, что трагедия в Магнитогорске произошла накануне Нового года, но несмотря на праздники вся необходимая помощь, в том числе финансовая, была оказана сразу же, а сигнал передан в федеральный центр.

Мы поддерживаем позицию региона, 9 и 10 подъезды тоже надо расселить на время демонтажных работ. Наша задача — в фазе ликвидации последствий работать аккуратно, технически грамотно и безопасно. После демонтажа будет полноценное инструментальное обследование здания. И только после того, как пройдут все экспертизы, будет доведена информация о дальнейшей судьбе дома. — сказал Владимир Якушев.

Напомним, что министр строительства и ЖКХ России весь день 12 января работает в Магнитогорске. Он посетил место трагедии, возложил цветы, а затем провел совещание, на котором присутствовали глава города Сергей Бердников, вице-губернатор Сергей Шаль и министр строительства Челябинской области Виктор Тупикин.

Причиной для посещения министром Владимиром Якушевым Магнитогорска стала трагедия, произошедшая 31 декабря. Там рухнул подъезд жилого дома. Предположительно, это произошло из-за взрыва бытового газа. Несколько дней на месте трагедии работали спасатели, сотрудники МЧС, «скорой», правоохранители. Погибли 39 человек. 6 человек спасли, в том числе 10-месячного Ваню Фокина. Он сейчас под наблюдением московских специалистов.