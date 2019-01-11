/ Жители Магнитогорска требуют завести уголовное дело за распространение фейков о трагедии

Петиция с требованием появилась на сайте change.org.

Жители Магнитогорска требуют уголовного наказания для распространителей ложной информации о трагедии в городе. Обращение, адресованное Государственной Думе и Совету Федерации, появилось на сайте change.org.

Автор петиции, Артем Солдатенков, в частности, просит обратить внимание на украинского пранкера Евгения Вольнова, который известен своими жестокими и циничными акциями. В новогоднюю ночь мужчина звонил жителям города, предупреждая их о якобы готовящихся «терактах» в городе. Также Евгений Вольнов обзванивал сотрудников правоохранительных органов, мешая им работать.

В своем новогоднем стриме он, представившись сотрудником МЧС, обзванивал жителей домов по улице Карла Маркса в Магнитогорске и сообщал о том, что в Магнитогорске состоятся теракты. Просил предупредить об этом соседей по дому. Подобная акция для украинского пранкера является не первой, ранее он стал автором фейка о 300 погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. К сожалению, за свои действия Вольнов так и не понес ответственности, а его YouTube-канал продолжают транслировать и на территории Российской Федерации. — говорится в тексте петиции.

Автор текста отмечает, что действия пранкера могли привести к массовой панике в Магнитогорске, поэтому требует от правоохранителей привлечь всех причастных к распространению «фейков» к ответственности.

На момент написания материала петиция собрала 1552 подписи.