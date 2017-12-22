/ Большегруз-рефрижератор задавил японскую иномарку на левом берегу Магнитогорска

ГИБДД просит откликнуться очевидцев.

Магнитогорская ГИБДД просит о помощи автомобилистов, находившихся вечером 20 декабря на левом берегу. Возле дома № 22 по улице Фадеева неизвестный раздавил «Мицубиси Лансер». Предполагается, что наезд совершил грузовой автомобиль с прицепом-рефрижератором, который потом скрылся с места.

Сотрудниками ГИБДД разыскивается автомобиль предположительно марки «Скания» с рефрижератором белого цвета. Если у Вас есть информация о данном дорожно-транспортном происшествии, либо запись с камер видеорегистраторов, просим обратиться в ГИБДД УМВД России по городу Магнитогорску. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД Магнитогорска.



Подробности инцидента можно сообщить по телефону: 20-90-14, либо принести запись на улицу Советская, 42, в кабинет 325.