В Копейске после реконструкции открыли мемориал героям войны

Ремонт монумента обошёлся в 120 тысяч рублей.

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Мемориал павшим в Великой Отечественной войне в торжественной обстановке открыли в Копейске после длительной реконструкции.



Его ремонт обошёлся в 120 тысяч рублей. В рамках работ были заменены мраморные плиты. Благодаря скрупулёзному подходу, на на них удалось повторить шрифт, который был на первой версии памятника.

«В основном, на этом памятнике были работы, связанные с заменой плит. Заменили две основные плиты, которые были треснутые. Значит, две плиты с надписями, очень сложно было делать эту надпись, потому что взять тот же самый шрифт который был много лет назад — это все ручная работа. То есть, машинками его не делают»,— рассказал начальник управления благоустройства Копейска Смбат Карян.

Появились на монументе и звёзды, которые несколько лет назад с него украли вандалы. Пятиконечные символы сделали заключенные ИК № 15. Как рассказал начальник учреждения Евгений Голощапов, осужденные знали, что звёзды они делают для памятника жертвам Великой Отечественной войны.

«Осужденные прекрасно понимали, что эти звезды готовятся для мемориала, для памяти. Их, опять же, отцов, дедов и прадедов. Поэтому с удовольствием осужденные их изготовили в кратчайшие сроки, и вот сегодня они здесь на этом мемориале»,— подчеркнул Евгений Голощапов.

Отметим, что из Копейска на фронт в годы войны ушли более 11,5 тысяч человек. Больше 5 тысяч не вернулось домой. В знак памяти и уважения к их подвигу к обновленному мемориалу были возложены цветы.