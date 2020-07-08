Больше 20 человек спасли из горящего общежития в Троицке

Среди них было восемь детей.

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В Троицке сотрудники пожарной службы спасли из горящего общежития более 20 человек. Пламя разгорелось в здании, расположенном по улице Гагарина сегодня, 8 июля 2020 года днем. На момент прибытия огнеборцев, из одного окна общежития валил черный дым, который заполнил и коридоры.

Самостоятельно выбраться из горящего здания люди не могли. Один из жильцов даже собирался выпрыгнуть из окна, расположенного на пятом этаже.

«Пожарные подоспели вовремя — сначала уговорили гражданина, потом поставили лестницу и взобрались к нему. В этот момент другое звено пожарных проникло к нему в комнату через коридор с самоспасателем — несколько глотков воздуха и мужчина почувствовал себя гораздо лучше», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Всего из задымленного здания вывели 21 человека, среди которых было 8 детей. Один человек получил повреждения.

Специалисты устанавливают причину возгорания, а также масштаб ущерба, который нанесло пламя.