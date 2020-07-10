Спасатели вытащили из воды четырех тонущих детей в Челябинске

Инциденты произошли на озере Смолино.

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Четверых детей спасли на воде в Челябинске за прошедшие сутки. Все эпизоды произошли на озере Смолино. Водная стихия едва не унесла жизни подростков 12-13 лет. На помощь детям пришли матросы-спасатели.



Первый эпизод произошёл на пляже «Прибой». Спасатели в 800 метрах от берега заметили двух 12-летних подростков. Они выплыли с «дикого пляжа». Как рассказал начальник спасательного поста Евгений Чернов, в бинокле специалисты увидели, что дети не двигаются в воде.

«Вовремя успели, сил на обратную дорогу у них не оставалось и один из них уже начал „хлебать“ воду. С помощью лодки детей доставили на берег»,— рассказал начальник спасательного поста Евгений Чернов.

Второй эпизод случился на муниципальном пляже «Смолинский». Там спасатели сохранили жизнь мальчикам 12 и 13 лет. Причём сами дети, заплыв за буйки, уверяли, что с ними ничего не случится, однако спасательная лодка стала наблюдать за ними с берега.

«Беда не заставила себя долго ждать. Круг перевернулся и один из подростков оказался в воде. Он всячески пытался схватиться за него, но рука соскальзывала. Как оказалось, он не умеет плавать»,— сообщил начальник спасательного поста Евгений Парышев.

Спасатели достали обоих ребят из воды и в лодке доставили на берег. Никому из героев инцидентов не потребовалась медицинская помощь. Отметим, что пострадавшие находились на водоеме без сопровождения взрослых.