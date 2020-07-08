Ущерб от пожара в Ильменском заповеднике оценен в 16 миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело.

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В Ильменском государственном заповеднике, который находится недалеко от Миасса, с 7 по 10 мая был сильный пожар. Сгорело около 235 гектаров леса, а ущерб, причиненный лесному фонду, составил не менее 16 миллионов рублей. Правоохранительные органы начали выяснять, что же стало причиной возгорания.

И как рассказали в прокуратуре Челябинской области, распространение пожара стало возможным в результате ненадлежащего исполнения обязанностей по соблюдению режима охраны. Это выяснили в челябинской природоохранной прокуратуре.

Отмечается, что не были выполнены мероприятия, предусмотренные ст.53.1 Лесного кодекса РФ, связанные с предупреждением и распространением лесных пожаров, что явилось основной причиной быстрого распространения огня на большую площадь особо охраняемой территории.

«По требованию прокурора города Миасс следственным отделом по Миассу СУ СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ст.293 ч.1.1 УК РФ по факту ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей указанными должностными лицами, ответственными за соблюдение режима охраны природопользования и предотвращению пожаров, повлекшего распространение пожара на территории Ильменского государственного заповедника», — завили в прокуратуре.

На данный момент ход расследования уголовного дела поставлен на контроль миасской прокуратурой.