В бюджет Челябинска было перечислено более 5 миллионов рублей за незаконные автостоянки

Прокуратура продолжает проверять законность их размещения.

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В социальных сетях жители Челябинска постоянно жалуются на нелегальные ларьки, рекламные конструкции и автостоянки на территории города. Поэтому прокуратура региона организовала проверку исполнения законодательства при размещении этих объектов.

«По поручению прокурора области прокуратурами районов города Челябинска продолжаются проверочные мероприятия по вопросам исполнения органами местного самоуправления, хозяйствующими и иными субъектами федерального законодательства при размещении нестационарных торговых объектов, автомобильных стоянок, законодательства о рекламе при установке рекламных конструкций», — заявили в ведомстве.

Правоохранителями было отмечено, что за истекший период 2020 года было демонтировано 230 нестационарных торговых точек. А органами местного самоуправления в этом году ликвидировано 1 600 информационных и 474 рекламных конструкций.

Владельцев несанкционированных стоянок по представлению прокуратуры, а также по требованию органов местного самоуправления, обязали оформить документы для их легализации, а также заплатить 6,7 миллионов рублей за необоснованно занятую землю. Почти 5,5 миллионов уже поступили в городскую казну.

Отдельно отмечено, что вопрос демонтажа нестационарных объектов находится на постоянном контроле органов прокуратуры.