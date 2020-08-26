Собеседования в формате онлайн прошли 28% челябнцев

В большинстве случаев подобный вид переговоров инициировал работодатель.

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28% соискателей работы из Челябинской области в последние три месяца проходили собеседования в формате онлайн. К таким выводам пришли аналитики сервиса по поиску работы hh. ru после опроса среди тех, кто ищет вакансии.

У 26% респондентов, имеющих опыт собеседований онлайн, встреча с потенциальным работодателем была единожды, у 56% — до пяти раз, а у 15% — до десяти. Самыми популярными форматами при встрече в онлайне челябинцы назвали Skype, WhatsApp и Zoom. 79% использовали видеосвязь. Только у 12% челябинцев разговор длился около 1,5 часов.

«В 94 случаях из ста инициатором проведения собеседования в режиме онлайн был работодатель. При этом для 32% жителей Челябинской области такой формат был сложнее, чем обычная очная встреча с HR-менеджером, а для 17% — наоборот, легче. Еще 41% не заметили принципиальной разницы»,— сообщила «Первому областному» руководитель пресс-службы hh. ru Урал Анна Осипова.

В компании отметили, что прошедшие онлайн-собеседования выделили для себя ряд преимуществ, такие как экономия времени и денег, комфортная обстановка, легкость в окончании разговора и обмене данных. Среди недостатков выделяют отсутствие прямого контакта, невозможность составить полноценную картину о компании, проблемы с качеством связи и неподходящая обстановка.

Добавим, что 36% респондентов прошедших подобные встречи, предпочли бы встречи в очном формате, 29% хотели бы оставить переговоры в онлайне. Ещё 36% высказались за оба варианта.