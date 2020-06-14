Южноуральца с запрещённым веществом задержали на улице

Возбуждено уголовное дело.

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В Трёхгорном Челябинской области на улице задержали местного жителя с пакетиком запрещённого вещества. В ходе расследования дела оказалось, что мужчина нарушает законодательство не в первый раз. Подробнее сайту «Первый областной» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошёл на улице Володина. Участковый полицейский задержал ранее судимого местного жителя 1986 года рождения и в ходе личного досмотра обнаружил у мужчины полимерный пакет с коноплёй весом 13 граммов. Наркотик у южноуральца изъяли.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ „незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества“. Максимальное наказание по данной части статьи — лишение свободы на срок до трех лет»,— сообщили в ведомстве.

В отношении мужчины применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.