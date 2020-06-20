Запрещённые вещества выращивал сам: подозреваемого в сбыте наркотиков задержали в Копейске

Дома у копейчанина обнаружили не только упаковочные материалы.

Послушать 00:00

В Копейске Челябинской области полицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотиков. Но не только свёртки с синтетикой были обнаружены у мужчины. Подробнее сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОМВД России по Копейску задержали местного жителя 1991 года рождения. При досмотре у него обнаружили 20 свёртков с синтетическим наркотиком, которые он собирался сбыть посредством закладок. Ещё 16 свёртков было изъято из тайников копейчанина.

Немало «интересного» полицейские нашли и в квартире задержанного. Помимо весов и упаковочного материала, правоохранителями была обнаружена мини-теплица с четырьмя кустами конопли, оборудование для культивирования растений, а также обрез охотничьего ружья.

«Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ „незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества“ и части 1 статьи 222 УК РФ „незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов“. Максимальные санкции за совершение данных преступлений — лишение свободы на срок до двадцати и четырёх лет соответственно»,— рассказали в ведомстве.

Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.