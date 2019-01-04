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/ В Магнитогорске началась церемония прощания с погибшими

В Магнитогорске началась церемония прощания с погибшими

Сегодня похоронят первые шесть человек.
сегодня в 12:56
  |  Общество

В Магнитогорске началась церемония прощания с погибшими при обрушении подъезда жилого дома на улице Кара Маркса № 164. Сегодня, 4 января, будут похоронены первые шесть человек. Среди тех, кто пришел проститься с погибшими — губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

На месте проведения церемонии осуществлен усиленный контроль полиции и выведено максимальное количество сотрудников правоохранительных органов. Также будет организована работа скорой помощи и психологов. 

Вчера, 3 января, МЧС объявило о завершении поисково-спасательной операции в Магнитогорске. Спасатели достали из-под завалов тела 39 погибших.

Сегодня стало известно, что седьмой и восьмой подъезды пострадавшего дома будут демонтированы. Все пострадавшие в результате трагедии получат материальные выплаты.

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