Сегодня похоронят первые шесть человек.

В Магнитогорске началась церемония прощания с погибшими при обрушении подъезда жилого дома на улице Кара Маркса № 164. Сегодня, 4 января, будут похоронены первые шесть человек. Среди тех, кто пришел проститься с погибшими — губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

На месте проведения церемонии осуществлен усиленный контроль полиции и выведено максимальное количество сотрудников правоохранительных органов. Также будет организована работа скорой помощи и психологов.

Вчера, 3 января, МЧС объявило о завершении поисково-спасательной операции в Магнитогорске. Спасатели достали из-под завалов тела 39 погибших.

Сегодня стало известно, что седьмой и восьмой подъезды пострадавшего дома будут демонтированы. Все пострадавшие в результате трагедии получат материальные выплаты.