Челябинцы штурмуют торговые центры после послабления ограничений

Специалисты провели исследование покупательского трафика в городах России.

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После отмены части профилактических мер и разрешения полноценного функционирования торгово-развлекательных комплексов, эксперты проанализировали покупательский трафик. Исследование провела компания «Эвотор», сообщает портал Моллы.Ru.

«В рамках исследования были проанализированы данные посещаемости российских моллов в двадцати городах. Эксперты сравнили посещаемость на прошедшей неделе с данными в период с конца января по середину марта. Отмечается, что трафик не всегда ведет к пропорциональному росту покупательской активности, поскольку многие воспринимают поход в ТЦ как времяпровождение», — отмечает издание.

В Москве трафик восстановился на 81%, в Казани — на 87%, в Воронеже — на 83%, в Челябинске — на 84%, в Нижнем Новгороде — на 80%, в Новосибирске — на 79%. Намного ниже показатели в Екатеринбурге, где ограничения были сняты только 1 августа, трафик восстановился только на 58%.