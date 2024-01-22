Более 250 пьяных водителей задержали на Южном Урале за неделю

Из них 33 человека сели нетрезвыми за руль повторно

За неделю с 15 по 21 января 2024 года на Южном Урале поймали 251 водителя в состоянии опьянения. О грубых нарушениях ПДД сообщает Госавтоинспекция Челябинской области.

Большая часть пьяных водителей попалась впервые, сообщают в ведомстве.

«К административной ответственности за управление в состоянии опьянения или за отказ от прохождения медосвидетельствования привлечены 218 водителей. По решению суда у них заберут права на срок от 1,5 до 2 лет и подвергнут штрафу в размере 30 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Еще 33 водителя сели за руль пьяными не впервые. Им придется отвечать по уголовной статье, максимальная санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы.