Жители Магнитогорска выбрали место стелы в честь звания «Город трудовой доблести»

Объект появится в сквере Славы Магнитки.

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Магнитогорцы выбрали, где будет находится стела в честь присвоения звания «Город трудовой доблести». Новый объект установят в сквере Славы Магнитки. Итоговый вариант сегодня, 15 июля, «Первому областному» озвучили в пресс-службе администрации металлургического города.



«Жители выбрали сквер Славы Магнитки. Стало известно, где будет стоять стела „Город трудовой доблести“. Теперь территорию сквера ждет комплексная реконструкция»,— отметили в пресс-службе администрации Магнитогорска.

Также скоро будет объявлен конкурс на дизайн-проект стелы. Помимо этого будет облагорожена и прилегающая к ней территория.

Напомним, Магнитогорск, как и Челябинск получили звания «Город трудовой доблести» после указа президента страны Владимира Путина. В столице области также было решено установить памятную стелу. На прошлых выходных на месте будущего монумента был заложен первый камень.