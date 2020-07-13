Боевые патроны незаконно хранил пожилой южноуралец

Ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление.

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Полицейские изъяли боевые патроны у 67-летнего жителя поселка Веселовка (Златоустовский городской округ). Южноуралец хранил у себя три патрона 12 калибра и два — 16 калибра. По его словам, они были необходимы ему в личных целях.

«Изъятые патроны являются охотничьими, самодельного снаряжения, предназначенные для производства выстрела из гладкоствольных охотничьих ружей соответствующего калибра. Четыре патрона пригодны для производства выстрелов и относятся к боеприпасам», — сообщили в пресс-службе ОМВД по Златоустовскому городскому округу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Максимальное наказание, которое может грозить южноуральцу, — до четырех лет лишения свободы и штраф в размере до 80 тысяч рублей.

В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Примечательно, что ранее он уже был судим по данной статье.