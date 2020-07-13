2 миллиона рублей перевел мошенникам житель Озерска

Мужчину «водили за нос» несколько месяцев.

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Уголовное дело расследуют правоохранительные органы Озерска. Мужчина 1959 года рождения попался на удочку мошенников, которые «раскручивали» его несколько месяцев. Злоумышленники предложили ему заработать на бирже, для чего потерпевшему посоветовали установить на компьютер программу удаленного доступа. Желание заработать удаленно лишило озерчанина внушительной суммы средств.

«Мужчина пояснил, что в сети Интернет увидел объявление о получении дополнительного заработка путем вложения денежных средств в продажу акций, и связался по указанному номеру. По телефону менеджер предложил заработать на биржевой платформе, для дальнейшей работы потерпевшему нужно было только установить приложение для удаленного доступа к компьютеру, где потерпевший сможет отслеживать баланс на своем счете. Мужчину убедили, что чем больше денег он вложит, тем больше прибыли получит», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Для того, чтобы заработок в интернете был больше, мужчина взял несколько кредитов. Деньги мошенникам он переводил несколько месяцев. Они в свою очередь, пользуясь возможностью подключения удаленно к компьютеру, создавали видимость масштабного заработка. Итогом «удачного предприятия» стали 2 миллиона рублей, которые житель запретки перевел мошенникам.

«Когда потерпевший решил снять накопленные деньги, его счет заблокировали, а менеджер перестал выходить на связь. Таким образом, потерпевший лишился более двух миллионов рублей. Следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество)», — добавили в ведомстве.

Злоумышленникам грозит до 10 лет колонии. В то же время сотрудники полиции напоминают жителям области, что «легкий» заработок в интернете зачастую предлагают мошенники. Прежде, чем вкладывать свои средства в какое-либо мероприятие, следует собрать максимум информации об организации.