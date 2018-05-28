/ Вылетевший из Магнитогорска самолет приземлился в столице со сломанным шасси

Неполадки обнаружились в Москве.

Поврежденный самолет авиакомпании UTair с южноуральцами на борту приземлился в аэропорту Внуково сегодня, 28 мая. Неполадки обнаружились в системе шасси после посадки. Информация появилась в социальных сетях. Как известно, никто не пострадал.

С обломанной стойкой шасси приземлился сегодня утром Boeing 737−500. Все обошлось! — говорится в телеграм-канале «112».

Информацию о повреждения подтверждают и представители авиакомпании, осуществляющей рейс.

При посадке рейса UT362 Магнитогорск-Москва обнаружилась проблема со стойкой шасси. Посадка прошла в штатном режиме. Комиссия Utair проводит расследование причин случившегося. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе авиакомпании UTair.

Напомним, это не первый инцидент с бортами, отправляющимися из южноуральских аэропортов. Напомним, следовавший из Анталии в Челябинск самолет вынужденно сел аэропорту Волгограда Посадка произошла 20 мая в 22 часа 50 минут. На борту находилось 226 пассажиров и 8 членов экипажа. По официальным данным, ЧП случилось из-за разгерметизации. При этом, по данным экспертов, ряд признаков указывают на сбои в системе кондиционирования.