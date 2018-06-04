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/ В аэропорту Волгограда опровергли обвинения пассажиров рейса Анталия-Челябинск

В аэропорту Волгограда опровергли обвинения пассажиров рейса Анталия-Челябинск

В воздушной гавани настаивают, что предоставили путешественникам гостиницу и психологическую помощь.
сегодня в 15:03
  |  Общество

В аэропорту Волгограда ответили на претензии пассажиров авиарейса Анталия-Челябинск, который совершил экстренную посадку из-за разгерметизации. Туристы заявили, что более 12 часов были вынуждены находиться в некомфортных условиях, спать на полу, а мест в гостинице не оказалось даже для беременных и женщин с детьми. Причем, по словам путешественников, в самом аэропорту они столкнулись с хамством. На это сотрудники авиапредприятия возразили, что сделали даже больше, чем были должны.

Пассажирам администрацией аэропорта были предоставлены прохладительные напитки — установлен кулер с водой в зоне размещения, предоставлены места в гостинице 14 пассажирам по наличию свободных мест, а также был размещен экипаж данного воздушного судна в количестве 8 человек. Кроме того, пассажирам были предоставлены прохладительные напитки и горячее питание туроператором «Корал Трэвел». В аэропорту Волгограда пассажирам рейса была оказана необходимая медицинская и психологическая помощь. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе аэропорта Волгограда.

По данным представителей воздушной гавани, врач и фельдшер аэропорта после поступления сигнала тревоги вызвали скорую помощь, которая прибыла в течение 10−15 минут. Это 4 автомобиля, в том числе реанимационная и педиатрическая бригада. Позднее прибыла служба медицины катастроф с группой психологов, которые оказали необходимую психологическую помощь.

Напомним, экстренная посадка рейса Анталия-Челябинск произошла поздним вечером 20 мая. Возмущенные пассажиры сообщили сайту «Первый областной», что не получили необходимой помощи и намерены обратиться в суд. По данным экспертов, в случае разбирательств есть шанс взыскать от тысячи до ста тысяч рублей.

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