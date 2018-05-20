/ Еще два человека пострадали в смертельной аварии с БМВ

Сотрудники ГИБДД продолжают проверку.

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В аварии с БМВ, в которой погиб водитель автомобиля «Лада Веста», пострадали еще двое. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области. В ведомстве уточнили: погибшему водителю было 36 лет.

По предварительной информации, еще 2 человека получили травмы: пассажир автомобиля ГАЗ и водитель автомобиля Шкода. — рассказали сайту «Первый областной» в полиции.

По данным МВД, за рулем БМВ был 22-летний молодой человек. В настоящее время сотрудниками ГИБДД по факту дорожно-транспортного происшествия ведется проверка.

Напомним, смертельное ДТП произошло на пересечении улиц Комарова и Салютная сегодня, 20 мая, в 9:30. Лихач на «БМВ Икс 6», который, по данным очевидцев был пьян, протаранил три автомобиля. Он несся на высокой скорости и не остановился на перекрестке.