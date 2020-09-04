Два челябинских проекта попали в «Белую книгу» антимонопольной службы

В их числе — «Территория бизнеса».

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Челябинская «Территория бизнеса» вошла в «Белую книгу» проконкурентных региональных практик. Туда также включена практика «Межведомственное взаимодействие как механизм управления сферой закупок» управления муниципальных закупок администрации Челябинска.



Проект «Территория Бизнеса» создан на базе фонда развития предпринимательства минэкономразвития Челябинской области. Площадка является прототипом центров «Мой бизнес» в регионах Российской Федерации в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе УФАС по Челябинской области.

«„Территория бизнеса“ была признана „лучшей практикой“ в 2017 году по мнению АНО АСИ. В течение 2019 года осуществлено предоставление полного комплекса услуг, оказываемых всеми объектами инфраструктуры поддержки предпринимательства, в режиме „одного окна“, продвижение федеральных мер поддержки: льготное заемное финансирование и лизинг»,— отметили в региональном УФАС.

За прошлый год на Южном Урале свой бизнес открыли более 20 000 предпринимателей. «Территория бизнеса» смогла оказать господдержку более 4 500 тысячам предприятий в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В свою очередь проект «Меры по совершенствованию процедуры государственных и муниципальных закупок, торгов» реализуется в рамках взаимодействия Экспертного совета по законодательству о контрактной системе при Челябинском УФАС России, Совета муниципальных образований Челябинской области и Консультационного совета уполномоченных органов в сфере закупок.

«За двухлетний период реализации практики выработаны единые подходы к осуществлению закупок по таким значимым направлениям, как организация питания и поставка продуктов питания в учреждения соцсферы, реформирование строительной отрасли, закупка программных продуктов, включая импортозамещение, разработка типового положения о закупке и другим. Данная Практика в 2019 году включена в Реестр передовых практик реализации норм законодательства в сфере осуществления закупок»,— добавили в УФАС.

«Белая и черная книги» — инициативный проект ФАС России в рамках адвокатирования конкуренции. С 2012 по 2019 год ведомство сформировало 8 таких списков.