Челябинская область вошла в топ-8 регионов по поддержки экономики в период пандемии

На Южном Урале для помощи предприятиям был принят максимальный пакет мер.

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Челябинская область вошла в топ-8 регионов России по количеству видов поддержки бизнеса, пострадавшего в период пандемии коронавируса. На Южном Урале был принят максимальный пакет мер, сообщили «Первому областному» в пресс-службе правительства региона.



Рейтинг был подготовлен Национальным рейтинговым агентством. Помимо Южного Урала в топ-8 вошли Москва, Бурятия, Крым, Пермский край, Чукотский АО, Тульская и Иркутская области. Аналитики пришли к выводу, что содействие со стороны властей может снизить уровень падения экономик регионов на 2-3 пункта, что окажет влияние на скорость восстановления. Самыми популярными мерами поддержки стали налоговые льготы и отсрочка по арендной плате для малых и средних предприятий и компаний из пострадавших отраслей.

«Челябинская область в период коронавируса оперативно подключилась к реализации всех федеральных мер поддержки экономики, одновременно разрабатывая и внедряя дополнительные региональные. Губернатор Алексей Текслер утвердил план обеспечения устойчивого развития экономики региона и принял ряд ключевых решений по снижению фискальной, административной и финансовой нагрузки на малый и средний бизнес из пострадавших отраслей, инвесторов и СОНКО»,— подчеркнули в пресс-службе правительства Челябинской области.

Отметим, что в настоящее время продолжается мониторинг состояния региональной экономики. Он необходим для оперативного реагирования. В этой работе, помимо регионального правительства принимает участие депутатское сообщество, деловые, общественные объединения и представители бизнеса.