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/ Перевернувшиеся с батутом дети доставлены в хирургию Катав-Ивановской больницы

Перевернувшиеся с батутом дети доставлены в хирургию Катав-Ивановской больницы

Почему аттракцион унесло ветром — разберутся следователи.
сегодня в 09:29
  |  Общество

Аттракционы снова привели детей к беде на Южном Урале. На этот раз инцидент произошел в Катав-Ивановске. 3 августа там улетел батут — оторвалось крепление. В это время на нем прыгали четыре ребенка. Они перевернулись вместе с батутом и получили серьезные травмы — ушибы и переломы.

В больницу поступили четыре ребенка: девочка 11 лет, мальчик — 3 года и две девочки 4 лет. Три пострадавших ребенка в состоянии средней степени тяжести, один ребенок тяжелый. Помощь оказана в полном объеме. Состояние детей стабильное. Они находятся под наблюдением в хирургическом отделении. — рассказала сайту «Первый областной» замглавврача по лечебной части ГБУЗ «Районная больница Катав-Ивановска» Наталья Бирюкова.

Сначала проверку инцидента организовала прокуратура, затем подключился следственный комитет. Ведомство нашло достаточно оснований для возбуждения уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» УК РФ.

В настоящее проверяется соблюдение правил безопасности при эксплуатации надувного батута, устанавливается степень причиненного вреда здоровью детям, выполняются другие мероприятия. — прокомментировали сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, что билет на аттракцион нередко становится билетом на больничную койку. Какие еще ЧП происходили в южноуральских парках отдыха — читайте в нашем материале.

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