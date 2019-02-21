/ На Смолино началось строительство президентского поселка

Именно здесь во время саммитов ШОС и БРИКС будут жить главы государств.

На берегу озеро Смолино начали строительство президентского поселка. Именно там будут жить лидеры стран, входящих в ШОС и БРИКС, во время проведения саммитов в Челябинске. Объект имеет особый статус, а за его стройкой следят из Москвы.

Уже через полтора года на этом месте будут стоять апартаменты и гулять президенты и министры. Семь лидеров стран ШОС появятся здесь в 2020 году. Как отметил руководитель проекта Александр Антонов, дома, которые построят к саммитам, иначе как «шикарными» назвать нельзя.

Срок сдачи поселка — 1 февраля 2020 года. Почему такой ранний срок? Все материалы из мебели должны выветриться. И, по требованию ФСО, мы должны заниматься здесь проветривание и диагностикой полгода. После этого будут взяты пробы воздуха, и после этого пробные группы тех стран, которые здесь будут жить, дадут отмашку, жить или не жить, мы будем работать с ними в полном контакте полгода. Мы в контакте с Росконгрессом. Довольно здорово поработали предыдущие полгода, теперь осталось только строить. — рассказал сайту «Первый областной» руководитель проекта «Хрустальный» Александр Антонов.

Однако пока что здесь полных ходом идет стройка. Не останавливаются работы, даже несмотря на зиму. Грунт на берегу озера непростой, поэтому, чтобы коттеджи не подмывало, бригады делают подушку из скального грунта. А после подготавливают бетон, который даже в минусовые температуры не замерзнет. Специально для этого его подогревают.

Внутри бетона лежат кабели, которые прогревают бетон до определенной температуры. За этим у нас следит дежурный электрик, который замеряет температуры каждые 2−4 часа, составляем графики и смотрим, насколько он набирает прочность. При определенной температуре в течение 3 суток он должен достичь 70%. После этого идет отключение, бетон набирает прочность, приезжает лаборатория, проверяет, забирает кубики. Если бы не было подогрева — бетон замерз. Также, чтобы не испарялась влага, бетон всегда накрывается. — рассказал сайту «Первый областной» производитель работ Рустам Эрнасов.

Рядом с домами президентов также построят коттеджи для сопровождения, министров, помощников и заместителей. На третьей линии будет жить охрана и обслуживающий персонал. В поселке в круглосуточном режиме будут дежурить федеральная служба охраны, врачи, сантехники и электрики. Требования жесткие: от того, на какой кровати должны спать лидеры, до того, какими ложками будут пользоваться президенты. А уже после саммитов на продажу выставят и президентские дома. Предположительно, стоимость апартаментов, где жили лидеры, немаленькая: от 70 тысяч рублей за квадратный метр.