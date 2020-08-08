Делом жительницы Миасса, хранившей немаркированный табак, займётся суд

Полицейские изъяли у женщины более 25 тысяч пачек сигарет.

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В Миассе Челябинской области полицейские завершили расследование уголовного дела, возбуждённого по факту реализации местной жительницей немаркированной табачной продукции. Дело передано в Миасский городской суд. Подробнее об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Полицейскими Отдела МВД России по городу Миассу завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 171.1 УК РФ „производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации“. Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет»,— рассказали в ведомстве.

Известно, что 39-летняя местная жительница хранила немаркированные сигареты не только у себя в частном доме, но и в трёх гаражах и торговом павильоне. Всего у женщины было около 25 тысяч пачек табака на общую сумму более 2,3 миллиона рублей. Сотрудники полиции задержали жительницу Миасса, а продукцию изъяли.

На время проведения следственных мероприятий женщине избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.