/ Без вести пропавшего иностранца обнаружили в Челябинске

Мужчина скрывался от семьи, проживающей на юге России.

В Челябинске задержали иностранца, несколько лет находившегося в федеральном розыске. Его считали без вести пропавшим. Информацию об исчезновении 41-летнего мужчины предоставила его супруга, проживающая в Астрахани. Она сообщила, что 21 декабря 2017 года связь с пропавшим оборвалась. Женщина затеяла бракоразводный процесс, но без супруга довести дело до конца было невозможно.

Исходя из личных мотивов, иностранный гражданин скрылся в стране своей гражданской принадлежности, после чего был объявлен в федеральный розыск. Сотрудники Управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по Челябинской области при оказании государственной услуги по оформлению и выдаче патента для осуществления трудовой деятельности задержали гражданина ближнего зарубежья. — прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Поскольку инициаторами розыска выступали сотрудники астраханского ГУ МВД, иностранец будет в ближайшее время передан им для дальнейшего разбирательства.