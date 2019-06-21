/ 16-летняя девушка ушла из дома в Челябинске

Пропавшая оставила родителям прощальную записку.

В Челябинске пропала 16-летняя Ирина Константинова. Родители обнаружили исчезновение дочери 20 июня. Девушка ушла из дома, оставив только записку со словами: «Уважаемые родители, не нужно меня искать, спасибо за все. Я решилась на этот шаг. Хочу быть самостоятельной. Спасибо за все. И поцелуйте младшего брата».

После родители заметили, что дочь удалилась из всех социальных сетей и оставила ключи от квартиры в почтовом ящике. Родители считают, что Ирина Константинова могла уйти из дома после расставания с парнем.

Вчера у дочери с отцом произошел конфликт на бытовой почве. Они были дома вдвоем. Я нахожусь за городом с маленьким ребенком. Когда мы обнаружили ее отсутствие, мы стали перезванивать ей на телефон и обратились в отдел полиции. Искали знакомых и друзей, но никто информации о ней не знает. У девочки был молодой человек. Он сообщил, что они расстались за день до ее исчезновения. Я допускаю, что это связано. — прокомментировала сайту «Первый областной» мама пропавшей девушки Светлана Константинова.

Искать пропавшую девушку начали сотрудники полиции.

Ирина Константинова разыскивается. Заявление зарегистрировано 20 июня. — сообщили сайту «Первый областной» УМВД по городу Челябинску.

Родители переживают за Ирину, активны в социальных сетях и просят звонить или сообщать обо всей информации по их дочери.

Все, кто видел Ирину Константинову, могут передать информацию родителям: 8 904 301 81 38 — или в полицию «02».