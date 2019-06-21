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/ Сбежавшая из дома 16-летняя челябинка вернулась к маме

Сбежавшая из дома 16-летняя челябинка вернулась к маме

Школьница вышла на связь с родителями в соцсетях.
сегодня в 14:21
  |  Общество

Ушедшая из дома 16-летняя девушка связалась с родными. После исчезновения школьницы 20 июня родители сразу же обратились с заявлением в полицию, мониторили все социальные сети, хотя девушка из них удалилась. Спустя сутки после пропажи девушка сама написала матери во «ВКонтакте», рассказав, где находится.

Она сама вышла со мной на связь во «ВКонтакте» и приехала домой. — сообщила сайту «Первый областной» мама найденной девочки Светлана Константинова.

Напомним, что 16-летняя девушка ушла из дома в Челябинске, оставив записку. В ней девушка сообщала, что хочет быть самостоятельной, и искать ее не нужно. По одной из версий, девушка пропала из-за расставания с парнем. Так посчитали родители школьницы.

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