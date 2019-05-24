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/ В Челябинске нашли пропавшего студента с Дальнего Востока России

В Челябинске нашли пропавшего студента с Дальнего Востока России

Молодой человек не выходил на связь две недели.
сегодня в 18:01
  |  Общество

В Челябинской области отыскали 20-летнего парня с Востока России. Молодой человек пропал в Амурской области еще 9 мая, обстоятельства исчезновения до сих пор не выяснены. Парня искали две недели, подключив сотрудников полиции других регионов. В итоге обнаружили его на Южном Урале. Сообщается, что молодого человека ограбили, также у него есть следы побоев.

«Его избили, ограбили. Ему не с чего было выйти на связь. Сейчас следствие ведется в Райчихинске», — рассказала мама пропавшего. Она уточнила, что избили сына в Райчихинске. Но как Александр оказался в Челябинске, пока не знает. Парень жив и здоров. — сообщает издание Amur.info.

Добавим, что во время распространения ориентировки сообщалось, что молодой человек может передвигаться автостопом и двигаться как раз в направлении Челябинска.

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