Без трусов, но в маске: обнаженный мужчина «засветился» у алкомаркета в Озерске

Примечательно, что товар ему все-таки продали.

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В социальных сетях сегодня появилось видео, на котором запечатлели мужчину в неглиже. Обнаженный покупатель вышел из местного алкомаркета и направился к припаркованному рядом автомобилю, изредка прикрываясь пакетом с покупками. Единственное, что было на нем надето — это медицинская маска. Под опубликованным отрывком видео разгорелись нешуточные страсти. Кто-то ситуацию пытается высмеять, оправдывая поступок его героя возможным проигранным спором или летним зноем, кто-то не на шутку возмущается.

«Теперь большие вопросы КБ, там и с детьми ходят», — возмутился в комментариях один из пользователей.

Действительно, навстречу обнаженному герою ролика в магазин вошли мужчина с ребенком.

«Ему ещё и продали? Главное в маске же!», — иронично добавила другая.

Пользователи предположили, что своими действиями мужчина хотел показать, что в этом магазине товары скорее продадут человеку полностью голому, но в маске, нежели одетому, но без нее. Так принципиально в этой торговой точке относятся к соблюдению масочного режима.

Что в действительности двигало героем «обнаженки», остается загадкой.