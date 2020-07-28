Заезды в детские лагеря отменились в закрытых городах Челябинской области

Решение оозвучил глава Озёрска Евгений Щербаков.

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В закрытых городах Челябинской области отменили заезды в детские лагери. Разрешение на открытие смен не дали санитарные врачи. Об этом сегодня, 28 июля, рассказал мэр Озёрска Евгений Щербаков.



По словам главы городского округа, лагери «Орленок», «Звездочка» и «Отважных» были полностью готовы к приёму детей. Там провели все мероприятия по подготовке корпусов, а персонал подписал акты приемки оздоровительных организаций. Однако во вторник, 28 июля, Межрегиональное управление № 71 ФМБА России проинформировало администрацию округа о том, что разрешение на открытие летних лагерей выдаётся только на третьем этапе снятия коронавирусных ограничений, к которому Челябинская область ещё не перешла.

«В связи с приказом руководства Федерального медико-биологического агентства, а также из-за продления режима повышенной готовности на территории Челябинской области до 9 августа, главный государственный санитарный врач по Озерскому городскому округу не может выдать санитарно-эпидемиологическое заключение на открытие трех озерских загородных лагерей»,— рассказал мэр Озёрска Евгений Щербаков.

Градоначальник отметил, что открытие детских оздоровительных лагерей также отменяется не только в Озёрске, но и в Снежинске и Трехгорном. Позже мэр объявит, как можно вернуть деньги за приобретённые путёвки.