О важности масок заявила Ирина Гехт

Отказ южноуральцев от масок первый вице-губернатор назвала заблуждением.

Послушать 00:00

Несмотря на то, что заболеваемость коронавирусом в Челябинской области снижается, опасность заразиться никуда не исчезла. А потому носить маску в общественных местах по-прежнему необходимо, к тому же обязательный масочный режим в регионе всё ещё действует. О важности ношения маски написала на своей странице в социальной сети Instagram и первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Маска — это важно! Даже несмотря на смягчение мер, собственная безопасность должна быть превыше всего. Одним из главных заблуждений южноуральцев является отказ от ношения масок. При этом использование средств индивидуальной защиты в период пандемии становится жизненно необходимым»,— написала Ирина Гехт.

Также она добавила, что во время сезонного подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппа носить маску во всех общественных местах останется правилом. К тому же, подготовка к этому подъёму уже начата.

«Будьте внимательны и аккуратны к здоровью друг друга!» — заключила первый вице-губернатор региона.

Напомним, за появление в общественном месте без маски южноуральцам грозит штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей по статье 20.6.1 КоАП РФ «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». А юридическим лицам грозит штраф до 500 тысяч рублей.