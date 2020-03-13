«С детьми плавал»: голый мужчина проник в бассейн в Магнитогорске

Хулигана задержали полицейские.

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Скандал произошел утром в центре дополнительного образования детей в Магнитогорске. По словам родителей, все случилось во время занятий по плаванию.

«Сын разделся и пошел плавать. Спустя минут 15-20 начался „кипиш“. С детьми плавал в бассейне озабоченный голый мужик! Голый мужик, понимаете? Что было в его голове? Как он туда проник вообще? Куда смотрела охрана?», — рассказал очевидец.

К счастью, вахтеры центра оперативно вызвали полицию. Однако дети и родители успели испытать шок от увиденного.

«Сотрудниками отдела полиции „Правобережный“ в данном учреждении был задержан гражданин 1988г. р., составлен административный протокол по ст. 20.1 КОАП РФ (мелкое хулиганство)», — прокомментировали в пресс-службе УМВД по Магнитогорску.

В учреждении прокомментировали ситуацию. По словам руководства, мужчина сообщил, что ожидает ребенка, верхнюю одежду он сдал в гардероб.

«Благодаря быстрой реакции сотрудников бассейна Центра, удалось избежать негативных последствий. Лаборант преградила путь этому мужчине в раздевалке! Педагог, которая в это время проводила занятия с детьми на воде, также быстро среагировала. Уже 08.25 была вызвана полиция. Все это время мужчина был под присмотром сотрудников охраны. Информация о том, что мужчина с детьми плавал в бассейне — это ложь», — прокомментировала Лилия Беккер, директор Центра.

Ситуация вызвала большой общественный резонанс. Пользователи соцсети возмущены происходящим и беспокоятся за своих детей.