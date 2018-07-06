/ Захватчика Чебаркульского кранового завода обнаружили в Турции после 4 лет розыска

Брат задержанного уже отбывает срок в колонии.

Последний обвиняемый по делу рейдерского захвата Чебаркульского кранового завода был задержан накануне. Вячеслав Юлик долгие годы находился в международном розыске. Было известно, что он некоторое время скрывался в Израиле. К делу подключился Интерпол.

Вячеслава Юлика задержали в Турции, оттуда депортировали в Москву, а затем в Челябинск. Сейчас он находится здесь в СИЗО. Ущерб, который Юлик причинил, исчисляется 60 миллионами. — рассказал сайту «Первый областной» собственный источник.

Вячеслава Юлика обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Он с братом-близнецом, используя поддельные документы, присвоил себе контрольный пакет акций кранового завода в Чебаркуле, завладел правом распоряжаться имуществом предприятия.

Напомним, брат обвиняемого, Максим Юлик, был задержан в аэропорту при попытке выезда из страны и заключен под стражу в ноябре 2014 года. Спустя год состоялся суд, где мужчину признали виновным в мошенничестве. Его приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима.