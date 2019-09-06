Традиционный «Парад моды» пройдет на Кировке

В преддверии Дня города Челябинск вновь начнёт «модничать».

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Уже сегодня, 6 сентября, на главной пешеходной улице Челябинска пройдет традиционный осенний «Парад моды на Кировке». В нем примут участие чиновники, бизнес-леди, а также сотрудники медиахолдинга ОТВ, которых будет 8 человек.

Для показа в центре Кировки простроили подиум, длиной 50 метров. Но не стоит переживать, зрители смогут разглядеть осеннее-зимние коллекции российских дизайнеров со всех сторон. Сотрудники медиахолдинга ОТВ представят этническую коллекцию одежды в народных мотивах.

Организаторы и дизайнеры отмечают, что все образы, которые челябинцы увидят на «Параде моды», можно будет приобрести в свой гардероб уже на следующий день.

Прямую трансляцию «Парада моды на Кировке» вы можете посмотреть на сайте 1obl.tv.