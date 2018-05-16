/ Бесправник погиб в искореженном авто после столкновения с большегрузом

Водитель легковушки неоднократно нарушал правила дорожного движения.

36-летний мужчина погиб на автодороге Тюбук-Кыштым в Каслинском районе. Смертельная авария произошла ранним утром сегодня, 16 мая. Лишенный водительских прав мужчина за рулем ВАЗ-21102 в 4:40 при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения. Хотя такой маневр на этом участке разрешен, в его безопасности он не убедился. На встречке бесправник столкнулся с автомобилем Ниссан Кондор, груженым пиломатериалом.

В результате водитель ВАЗа получил несовместимые с жизнью травмы. Он умер на месте происшествия. 28-летний пассажир отечественного авто госпитализирован с телесными повреждениями. На фото последствий аварии видно, что легковушку буквально распластало от резкого удара.

По факту ДТП сотрудниками ГИБДД было установлено, что оба пострадавших жители Каслинского района. Водитель автомобиля ВАЗ имеет общий водительский стаж 12 лет, неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД РФ, в том числе 2 раза за управление транспортными средствами с признаками опьянения. — уточнили в ГИБДД по Челябинской области.

Более того, в 2017 году его привлекли к уголовной ответственности по статье «управление транспортным средством в состоянии опьянения будучи лишенным данного права».