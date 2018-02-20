/ Беспалый мужчина третью неделю разыскивается в Челябинске

К поискам подключились волонтеры.

Добровольцы поискового отряда «Легион-СПАС» вновь просят о помощи. В этот раз необходима информация о 42-летнем Вадиме Нафигине. Мужчина ушел из дома еще 5 февраля. Известно, что в последний раз его видели на улице Цимлянской, 9. Больше Вадим Нафигин на связь не выходил и дома не объявлялся.

Мужчина был одет в светло-бежевый свитер, вельветовые синие брюки, черные ботинки на шнуровке. Особая примета пропавшего — отсутствие мизинца и безымянного пальца на левой руке. — рассказали сайту «Первый областной» в отряде «Легион-СПАС».

Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, короткие темные волосы, среднее телосложение.



Всех, кто видел мужчину, просят обратиться по телефонам 8 951 455 13 17, 8 900 095 52 67, либо в полицию — 02, и рассказать обстоятельства.

