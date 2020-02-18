Дворы Челябинска освободят от киосков и автомоек

Депутаты городской думы приняли поправки в правила благоустройства.

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Уничтожать нелегальные киоски начали год назад, когда город стал готовиться к принятию саммитов ШОС и БРИКС. Сначала владельцы киосков получали уведомления, после которых должны были самостоятельно демонтировать строения, но многие предприниматели решили просто перенести объекты дохода во дворы. Запрет на установку киосков во дворах закреплен в федеральном СанПИне.

«Мы предлагаем ввести запрет на размещение временных нестационарных объектов торговли, оказания бытовых услуг, автомоек на придомовых территориях в случаях, если эти территории не оформлены в собственность. Данный запрет позволит предотвращать факты нарушения размещения временных нестационарных объектов на придомовых территориях, а также привлекать нарушителей данного запрета к административной ответственности», — начальник управления торговли администрации Челябинска Сергей Березуев.

Штраф за незаконно размещенный объект торговли составляет не более 5 000 рублей.

Один из депутатов выступил с инициативой четко определить значение термина «придомовая территория», так как территория, прошедшая межевание и поставленная на кадастровый учет находится в распоряжении собственников многоквартирного дома, и они имеют право распоряжаться с ней по своему усмотрению.