«Перекресток смерти»: на пересечении Доватора и Шаумяна случилось уже не одно ДТП

Место гибели 14-летней школьницы в Челябинске неоднократно становилось местом страшных ДТП.

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Страшное ДТП, произошедшее в минувшие выходные на пересечении улиц Доватора и Шаумяна в Челябинске, потрясло весь город. Под колесами автокрана погибла 14-летняя школьница. Это не первая авария на злополучном перекрестке.

Резонансное ДТП, которое до сих пор помнят челябинцы, случилось в 2013 году. Вечером 4 июля 35-летнюю женщину с 3-летней дочкой насмерть сбил «Лексус». Иномарка вылетела на остановку, где снесла людей и цветочный киоск. На место трагедии челябинцы приносили цветы и игрушки, а также объявили сбор подписей об установке защитных ограждений на опасных перекрестках.

В январе этого года иномарка влетела в остановку на пересечении Доватора — Шаумяна. ДТП произошло в ночное время, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В середине августа на этом же перекрестке столкнулись два легковых авто. Одна из машин перевернулась на крышу. К счастью, никто из водителей не пострадал.

Напомним, вечером 28 сентября автокран насмерть сбил 14-летнюю школьницу на перекрестке улиц Доватора и Шаумяна. Девочка решила перебежать дорогу, когда зеленому сигналу на светофоре оставалось гореть всего несколько секунд. Машина, совершавшая поворот, не успела затормозить и сбила несовершеннолетнего пешехода. От полученных травм подросток скончалась на месте.