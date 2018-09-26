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/ Челябинка попала в беду в крымских горах

Челябинка попала в беду в крымских горах

Женщину пришлось спасать МЧС.
сегодня в 11:15
  |  Происшествия

Челябинка, отправившаяся отдыхать на полуостров Крым, едва не осталась в горах. Гуляя в Симферопольском районе возле одного из сел, женщина оступилась и получила травму ноги. С собой у нее был телефон, так что челябинка смогла обратиться в службу спасения и объяснить, где находится. Через полчаса ее отыскали сотрудники МЧС.

Прибыв на место вызова, спасатели приступили к спасательным работам. При помощи носилок специалисты эвакуировали пострадавшую к проезжей части, где передали работникам скорой помощи с предварительным диагнозом — вывих левого голеностопа. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МЧС по Республике Крым.

С жительницей Челябинска все в порядке.

По словам спасателей, такие происшествия в горах не редкость. Обычно причиной становится незнание правил безопасности. Всем, кто посещает республику Крым, настоятельно рекомендуют ознакомиться с памяткой горного туриста.

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