/ Уральские горы станут одним из объектов ЮНЕСКО

Проект «Горный Урал» вошел во Всемирную сеть биосферных заповедников.

Накануне на заседании Международного координационного совета программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» приняли решение о включении Уральской горной гряды во Всемирную сеть биосферных заповедников. На этой территории будут изучать особенности флоры и фауны региона.

Сохранение биоразнообразия и рациональное использование природных ресурсов в этих экосистемах являются предпосылкой для устойчивого развития. Эти природные объекты — своего рода лаборатории гармоничного взаимодействия между людьми и природой. Они способствуют обмену знаниями и способствуют улучшению жизни местного населения. — заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай.

Отметим, что вместе в «Горный Уралом» под особый контроль взяли Чарынский и Жонгар-алатауский биосферные заповедники Казахстана и Нижний Прут в Молдове.

Напомним, заявка на создание биосферного резервата была подана в ЮНЕСКО по инициативе губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Особая зона позволит сохранить южноуральское достояние — «Таганай», Аршинский заказник, памятники природы «Озеро Тургояк», «Озеро Серебры» и «Озеро Уфимское», «Река Киалим», «Река Куштумга», «Луковая поляна». Создание первого в России природного резервата на территории Челябинской области одобрили на федеральном уровне.