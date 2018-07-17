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/ Южноуральская «запретка» стала обладательницей иконы с горы Афон

Южноуральская «запретка» стала обладательницей иконы с горы Афон

Настоятель одного из древнейших греческих монастырей лично передал святыню на Южный Урал.
сегодня в 13:35
  |  Общество

На Южный Урал прибыла икона Божией Матери «Отрада и Утешение». Ее передали в дар православные верующие со Святой горы Афон. Реликвию лично доставил в закрытый город Озерск греческий архимандрит Ефрем.

Эта икона будет благословением для вас и присутствие Святой горы у вас. Божья Матерь является игуменьей, настоятельницей Афона. В красках этой иконы есть частицы святых мощей преподобного Максима Грека. — сказал архимандрит Ефрем.

Передача реликвии стала значимым событием для «запретки». Это уже третья икона со Святого места, которую доставили в Озерск.

Невозможно было подумать, что такое случится в жизни нашего города. В июле мы отмечаем 1030-летие крещения Руси. К этому событию приурочено принесение со святой горы Афон чтимой иконы Божией Матери «Отрада и утешение». — отметил представитель озерского Храма Покрова Пресвятой Богородицы.

Отметим, что, кроме богослужений, жители получили возможность поучаствовать в духовных встречах с архимандритом Ефремом.

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